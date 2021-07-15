Новая форма «Зенита» на сезон-2021/2022

|
15 Июля 2021, 10:38,
|
|
Петербургский «Зенит» представил новые комплекты экипировки на следующий сезон. Дизайн домашней и выездной формы команды вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.
Техническим партнером «сине-бело-голубых» выступает американская компания Nike.
Напомним, что петербургский колектив три раза подряд становился чемпионом России. Новый сезон подопечные Сергей Семака начнут гостевым поединком с подмосковными «Химками». Встреча состоится в субботу, 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Зенит» и @Nike представляют новую игровую форму https://t.co/l3CqeHiHSy pic.twitter.com/OyVzwmPcCC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 15, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит