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Спортивный директор «Рубина» прокомментировал информацию о трансфере Старфельта

14 Июля 2021, 23:48,

Защитник «Рубина» Карл Старфельт близок к переходу в «Селтик». Об этом сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, который отметил, что на данный момент ведутся переговоры по поводу трансфера игрока.

«Сейчас Старфельт наш игрок, но стоит отметить, что переговоры по нему ведутся. У нас полный комплект игроков, поэтому замена нам не нужна», - цитирует Яровинского Rusfootball.

Напомним, что Старфельт стал игроком «Рубина» в 2019 году, перейдя из «Гетеборга» за один миллион евро. В составе казанского клуба он провёл 42 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Селтик» за пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Селтик, Карл Старфельт
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