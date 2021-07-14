Защитник Иссиар Драме покинул расположение «Ростова» во время сбора в Австрии. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Мы договорились, что игрок проведет на сборе неделю. В клубе с ним ознакомились и теперь должны принять решение, однако стоит учитывать, что сейчас большой проблемой является лимит на легионеров», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний защитник является воспитанником «Лиона», в основном составе которого дебютировать не успел. В прошлом выступал в составе донецкого «Олимпика», за который провёл 19 матчей, результативными действиями не отмечался.

Ранее «Ростов» покинул защитник Алексей Козлов, у которого закончился контракт.