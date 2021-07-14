​Суд отказал компании Черчесова в покупке участка земли для разведения рыбы

Суд отказал компании «Арлан Фиш», одним из учредителей которой является теперь уже экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, в покупке участка земли около реки Курентидон. Речь идёт об участке в 60 тысяч квадратных метров, который компания рассчитывала приобрести для продолжения разведения рыбы. Ранее «Арлаш Фиш» арендовала этот участок.

Как сообщает телеграм-канал Mash, компания Черчесова начала судиться с Северной Осетией после того, как власти несколько раз отклоняли предложения о выкупе участка. Осетинский суд теперь уже окончательно отказал «Арлан Фиш». Ранее компания уже проигрывала суд, но подавала апелляцию.