​Легионеры станут «роскошью»: как на российский футбол повлияет введение налога

Компания Hypercube по итогам проводимого для РФС масштабного исследования порекомендовала повысить конкуренцию в командах за счёт снятия количественного ограничения, то есть порекомендовала убрать лимит на легионеров. У РФС пока нет конкретного решения, но в своём заявлении Союз приводит один из вариантов – замена лимита «налогом на роскошь». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этой идее и пытается понять, какое влияние она может оказать.

Налог вместо лимита

Само по себе название «налог на роскошь» забавляет. Есть много вещей, с которыми у большинства людей ассоциируется слово «роскошь», но вряд ли среди них есть футболисты-легионеры. Впрочем, название в данном случае второстепенно, главное – принцип работы системы.

«Налог на роскошь» подразумевает, что при заявке иностранного футболиста клуб делает обязательный взнос. Все эти взносы формируют некий фонд, который в конце сезона распределяется между клубами, которые задействовали российских игроков младше 23 лет. В основе распределения средств лежит количество игрового времени.

Как повлияет «налог на роскошь»

Принцип «налога на роскошь» понятен, но возникает ряд вопросов. Один из первых – сумма взноса за легионера. Если дойдёт до обсуждения этого вопроса, дискуссия наверняка будет жаркой. Если взнос будет высоким, то это будет шаг в сторону больших клубов. На фоне разности в финансовых возможностях «топы» смогут включить в заявку больше легионеров. Будет ли это справедливо? Скорее нет. По сути, один лимит сменит другой, только касаться он будет уже не всех клубов, а только более скромных.

Если же взнос будет низким, то существует риск, что составы некоторых клубов будут состоять главным образом из иностранцев. Если думать о воспитании и развитии молодых игроков, это тоже не совсем правильно. То есть при таком формате нужно будет искать золотую середину, что будет непростой задачей, ведь возможности российских клубов слишком уж разнятся.

Также стоит сказать о ещё одном пагубном эффекте, который может повлечь за собой «налог на роскошь». Некоторые клубы могут использовать эту опцию как основной источник заработка, что идёт вразрез со спортивной составляющей. Привлекая максимально возможное число молодых российских футболистов, эти клубы смогут зарабатывать деньги из фонда легионеров даже без решения каких-либо турнирных задач. Разве в таком случае сможет вырасти уровень чемпионата? То есть «Тамбов» при условии работающего «налога на роскошь» мог бы зимой набрать команду из двадцатилетних игроков и получить хорошие деньги, проиграв все матчи.

Что нужно рассмотреть

РФС привёл только один из примеров изменения лимита. Очевидно, что в ходе дискуссии будут рассматриваться и другие варианты. Интересным может оказаться вариант, который работает в Англии. Там как такового лимита нет, но разрешение на работу может получить не каждый иностранный футболист (не из стран ЕС). Разрешение может получить только игрок, который провёл определённый процент игр за свою сборную за последнее время. Процент этот зависит от уровня сборной, то есть от её положения в рейтинге ФИФА. Либо есть второй вариант – доказать, что игрок обладает «особым талантом».

России можно изучить такой вариант, скорректировав его под свой уровень. Это помогло бы повысить качество приезжих игроков, что стало бы важным шагом вперёд.