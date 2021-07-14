Малком: «В России только один топ-клуб»

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14 Июля 2021, 18:55,
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Бразилец Малком, который два года назад перебрался в «Зенит» из «Барселоны», считает, что в российском чемпионате есть только один топовый клуб. Об этом футболист рассказал в интервью для «Спорт-Экспресса».
«Для меня в России есть только один топ-клуб - это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в Премьер-лиге не вижу», - поделился своим мнением Малком.
Стоит сказать, что «Зенит» часто критикуют за трансфер Малкома. Питерцы потратили на бразильца 40 миллионов евро, но футболист за два сезона так и не оправдал вложенных в его подписание средств.
Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Малком
Смотря по меркам чего. По меркам России- да. По европейским меркам даже близко не топ.