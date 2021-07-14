Малком: «В России только один топ-клуб»

Бразилец Малком, который два года назад перебрался в «Зенит» из «Барселоны», считает, что в российском чемпионате есть только один топовый клуб. Об этом футболист рассказал в интервью для «Спорт-Экспресса».

«Для меня в России есть только один топ-клуб - это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в Премьер-лиге не вижу», - поделился своим мнением Малком.

Стоит сказать, что «Зенит» часто критикуют за трансфер Малкома. Питерцы потратили на бразильца 40 миллионов евро, но футболист за два сезона так и не оправдал вложенных в его подписание средств.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.