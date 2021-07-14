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​Геркус оценил бюджет «Нижнего Новгорода»

14 Июля 2021, 18:48,

Футбольная Россия обсуждает бюджет «Нижнего Новгорода», поскольку ранее появилась информация о проблемах клуба с финансированием. Информация повлекла за собой опасения, что нижегородцы могут стать проблемным клубом, как «Тамбов» в прошлом сезоне.

В среду стало известно, что из местного бюджета «Нижний Новгород» для клуба был выделен 301 миллион рублей.

Илья Геркус в своём телеграм-канале оценил финансовую ситуацию «Нижнего Новгорода». К уже имеющимся средствам функционер приплюсовал 200 миллионов от РПЛ, возможность заработать около 100 миллионов на билетах, а также от 50 до 100 миллионов от букмекерского спонсора.

«Итого, круглым счётом от 650 до 700 миллионов. Вполне приличный бюджет, чтобы не вылететь, а даже в десятке закончить», - дал свою оценку Геркус.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Нижний Новгород, Илья Геркус
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