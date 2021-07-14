​Геркус оценил бюджет «Нижнего Новгорода»

|
14 Июля 2021, 18:48,
|
|
Футбольная Россия обсуждает бюджет «Нижнего Новгорода», поскольку ранее появилась информация о проблемах клуба с финансированием. Информация повлекла за собой опасения, что нижегородцы могут стать проблемным клубом, как «Тамбов» в прошлом сезоне.
В среду стало известно, что из местного бюджета «Нижний Новгород» для клуба был выделен 301 миллион рублей.
Илья Геркус в своём телеграм-канале оценил финансовую ситуацию «Нижнего Новгорода». К уже имеющимся средствам функционер приплюсовал 200 миллионов от РПЛ, возможность заработать около 100 миллионов на билетах, а также от 50 до 100 миллионов от букмекерского спонсора.
«Итого, круглым счётом от 650 до 700 миллионов. Вполне приличный бюджет, чтобы не вылететь, а даже в десятке закончить», - дал свою оценку Геркус.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Нижний Новгород, Илья Геркус