​Дзюба – на 1 месте среди спортсменов, которым доверяют граждане России

Ромир провёл исследование и определил спортсменов, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у граждан России.

На первом месте оказался футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. В тройку входят гимнастка Ляйсан Утяшева и хоккеист Александр Овечкин. Боец Хабиб Нурмагомедов выпал из тройки и теперь идёт четвёртым.

Отметим, что Артём Дзюба на прошедшем чемпионате Европы забил один гол. Капитан сборной России реализовал пенальти в матче против Дании. Как известно, российская команда не смогла преодолеть групповой барьер на турнире.