​Дзюба – на 1 месте среди спортсменов, которым доверяют граждане России

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14 Июля 2021, 18:23,
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Ромир провёл исследование и определил спортсменов, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у граждан России.
На первом месте оказался футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. В тройку входят гимнастка Ляйсан Утяшева и хоккеист Александр Овечкин. Боец Хабиб Нурмагомедов выпал из тройки и теперь идёт четвёртым.
Отметим, что Артём Дзюба на прошедшем чемпионате Европы забил один гол. Капитан сборной России реализовал пенальти в матче против Дании. Как известно, российская команда не смогла преодолеть групповой барьер на турнире.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Хабиб Нурмагомедов
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