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​Дзюба – на 1 месте среди спортсменов, которым доверяют граждане России

14 Июля 2021, 18:23,

Ромир провёл исследование и определил спортсменов, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у граждан России.

На первом месте оказался футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. В тройку входят гимнастка Ляйсан Утяшева и хоккеист Александр Овечкин. Боец Хабиб Нурмагомедов выпал из тройки и теперь идёт четвёртым.

Отметим, что Артём Дзюба на прошедшем чемпионате Европы забил один гол. Капитан сборной России реализовал пенальти в матче против Дании. Как известно, российская команда не смогла преодолеть групповой барьер на турнире.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
14 Июля 2021, 18:50

Доверяют снять интересное видео?

0
HG2017
14 Июля 2021, 18:44

А что это значит? Доверяют что? Жизнь? Бабки? Воспитание детей?

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