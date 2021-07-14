​Малком всё-таки сыграет на Олимпиаде

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14 Июля 2021, 16:55,
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Нападающий «Зенита» Малком всё-таки выступит на Олимпиаде в Токио. Об этом sport24 рассказали в пресс-службе питерского клуба.
Недавно «Зенит» сообщал, что готов отпустить Малкома в олимпийскую сборную Бразилии при условии прохождения игроком предсезонки в клубе. Представители бразильской стороны в итоге согласились пойти на это.
Малком отправится в расположение олимпийской сборной Бразилии сразу после поединка за Суперкубок России. В нём «Зенит» сыграет против «Локомотива» 17 июля в Калининграде.
Футбольный турнир Олимпиады в Токио будет проходить с 21 июля по 7 августа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сборная Бразилии, Малком