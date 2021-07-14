​Малком всё-таки сыграет на Олимпиаде

Нападающий «Зенита» Малком всё-таки выступит на Олимпиаде в Токио. Об этом sport24 рассказали в пресс-службе питерского клуба.

Недавно «Зенит» сообщал, что готов отпустить Малкома в олимпийскую сборную Бразилии при условии прохождения игроком предсезонки в клубе. Представители бразильской стороны в итоге согласились пойти на это.

Малком отправится в расположение олимпийской сборной Бразилии сразу после поединка за Суперкубок России. В нём «Зенит» сыграет против «Локомотива» 17 июля в Калининграде.

Футбольный турнир Олимпиады в Токио будет проходить с 21 июля по 7 августа.