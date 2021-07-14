​Вернблум завершил карьеру

Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Обращение 35-летнего футболиста приводится пресс-службой его родного «Гётеборга», за который он выступал с лета прошлого года.

Вернблум отметил, что хотел бы поиграть ещё, но здоровье не позволяет ему этого. Летом швед перенесёт операцию на колене, после чего ему понадобится длительный период на восстановление.

В России Понтуса Вернблума знают по выступлениям за ЦСКА в период с 2012 по 2018 год. В составе московских «армейцев» шведский полузащитник трижды становился чемпионом России – в 2013, 2014 и 2016 годах.