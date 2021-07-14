Черчесов лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то всё поймёшь» - Глушаков

Игрок «Химок» Денис Глушаков уверен, что был достоин принимать участие в домашнем чемпионате мира 2018 года и находился в оптимальной форме. Но тогдашний наставник главной команды страны Станислав Черчесов был иного мнения.

- Тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать», - заявил Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Также футболист недоволен тем, что тренер в дальнейшем общался с ним «сквозь зубы» и ничего в открытую не объяснял.

Глушаков уверен, что не только тогда, но и сейчас был готов принести реальную пользу сборной России, но от Черчесова так и не дождался приглашения.