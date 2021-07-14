Черчесов лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то всё поймёшь» - Глушаков

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14 Июля 2021, 13:22,
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Игрок «Химок» Денис Глушаков уверен, что был достоин принимать участие в домашнем чемпионате мира 2018 года и находился в оптимальной форме. Но тогдашний наставник главной команды страны Станислав Черчесов был иного мнения.
- Тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать», - заявил Глушаков «Спорт-Экспрессу».
Также футболист недоволен тем, что тренер в дальнейшем общался с ним «сквозь зубы» и ничего в открытую не объяснял.
Глушаков уверен, что не только тогда, но и сейчас был готов принести реальную пользу сборной России, но от Черчесова так и не дождался приглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Химки, Денис Глушаков
Насрать на голову Черчесову и забыть уже пора
"достоин участие", "тогдашний" - давайте еще евоный и еёный в статье писать будем, дожили.
21 век, смирись. А то ещё щас затребуешь шекспировскими стихами гутарить!
Глушаков - чудачок на букву "м", а Черчесов - полноценный чудак!!!
в вопросе Дениски болелы Локомотива и Спартака как никогда согласны.
чудак на букву "г" )))