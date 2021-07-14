Чемпион Тайваня Зумакулов: «Многие смеялись, а потом просили устроить их за границу»

Игрок «Тайнан Сити» Алим Зумакулов, действующий чемпион Тайваня, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об экзотическом турнире.

Матчи АФЛ играли в Гонконге, я правильно понимаю?

Да, играли в Гонконге, там тоже карантин был. Первые 3 дня вообще из номера отеля выходить нельзя было. Выпускали нас раз в день на тренировку или игру, провозили на стадион, сразу же все тест сдавали. После тренировки или игры сразу в отель и выходить из комнаты нельзя. Дверь можно было открывать, чтобы еду только забрать. В общем, строго очень все было, но безопасно.

Вы же не вышли их группы. Как-то скажется на личных планах? Есть цели по смене команды? Может, где-то из другой азиатской команды есть интерес?

О смене команды и мыслей нет. Контракт у меня до 31 декабря. Сейчас сфокусирован на внутреннем чемпионате, обязаны во второй раз подряд стать чемпионами! Пока никакие варианты не рассматриваю, меня все устраивает в этой команде. Надеюсь, останусь тут надолго!

Вот тут бы хотелось сделать немного шаг назад: чем можно мотивировать опасение игроков что-то менять в своей карьере? Огромнейший пласт игроков, которые всю свою небольшую карьеру играют во второй или, в лучшем случае, первой лиге, просто боятся что-то менять.

Тут сложностей немало. Менталитет, языковой барьер, отношение к футболу другое совсем, климат. Сложностей хватает, но если у футболиста есть возможность поехать за границу на хороших условиях, то надо выходить из так называемой зоны комфорта. Новая среда обитания, новая страна, новая культура. Опыта набираешься в разы больше. Причем, не только в футбольном плане, но и в житейском.

Как лично решились на этот переезд? Боялись, что это последний путь в профессиональный футбол или наоборот — стремление всеми средствами исполнить свою цель?

До Тайваня у меня было 3 сезона в Монголии. Перед первой поездкой в Монголию были мысли, что надо ехать, и это шанс попасть в профессиональный футбол. Можно, конечно, было и дальше в России играть в разных региональных лигах или пытаться попасть в команды ПФЛ, но решил, что надо ехать, о чем, кстати, вообще не жалею. Если вернуть тот момент назад, когда принимал решение, то ничего бы не изменил!

А на Тайвань вообще легко решился. Сезон в Монголии закончился в ноябре, я был дома в отпуске и искал варианты зимой. В Монголии следующий сезон стартовал бы не раньше апреля. А сидеть без дела не хотелось. Искал варианты в более тёплые страны. Таиланд, Мальдивы, Бангладеш. Тут появился вариант с просмотром в Тайвань. Сразу же решил, что поеду!

Насчет Мальдив: Владислава Кормишина знаете? В «Eagles» играет, на Мальдивах.

Лично не знакомы, но видел несколько его матчей на Мальдивах. Он молодец, раз поехал за границу, тем более в такую страну. Только респект таким ребятам, которые не боятся новых вызовов.

Раз заговорили о других лигах и о Мальдивах в частности: предложения клуба из какой лиги вы бы отклонили несмотря ни на какую зарплату и условия? Почему?

Я думаю, каждое предложение надо рассматривать, отталкиваясь от предлагаемых условий. Страна, как таковая, не пугает никакая. Приведу пример. Бангладеш — страна очень бедная, даже если просто вбить в YouTube любой ролик про эту страну, то там покажут нищету, людей, живущих на улицах, грязь и так далее. Не спорю, так и есть там, но многие не знают, что у легионеров там очень солидные зарплаты. Они футбол очень любят, и спонсоры есть, и легионеру предоставят хорошие условия проживания в хорошем районе! Поэтому я так не разделяю страны, каждое предложение надо рассматривать отдельно.

Часто игроки, которые играют не в первых лигах за границей, например, в Европе, признаются, что футболисты из России не понимают их. Считают, что условия там намного хуже, чем соответственные лиги в России. Вы такое встречали? Говорили, что лучше бы «пылил» где-нибудь в ПФЛ?

Конечно, часто слышал, особенно первое время. Мол, зачем ехать так далеко куда-то, если можно играть в ПФЛ или по КФК, получать относительно нормальные деньги и не париться. Многие даже смеялись, а потом прошло время и эти же люди стали просить их устроить в команду за границей. Мы тут играли на таких стадионах, которые только по телевизору видел. Даже в сейчас болельщики битком на стадионе. Гонят, поддерживают команду.

Вы получали опыт игры в достаточно экзотических чемпионатах и лигах. Получилось даже так, что за три года поиграли в трех разных странах на трех соответственно разных уровнях. Как находили мотивацию и энергию, чтобы столько путешествовать между историями, в которых Вы могли быть не уверенны? Спрошу даже так: опыт, о котором вы говорили выше — это своего рода мотивация для вас?

У меня мотивации всегда много. Тренируюсь я немало, главное, чтобы здоровье не подводило и травмы не мешали. Опыт — мотивация, конечно!

Марсель Арзуманян