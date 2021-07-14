Болельщик «Зенита» Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский госпитализирован, об этом рапортует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает источник, у 71-летнего актера диагностирована коронавирусная инфекция. Боярский заразился Covid-19 около недели назад, а последние несколько дней находится под присмотром врачей в больнице. На вопрос о своем состоянии Михаил ответил, что чувствует себя нормально.

Напомним, что «Зениту» вскоре предстоит матч за Суперкубок России против московского «Локомотива». Поединок состоится 17 июля на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.