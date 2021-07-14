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Болельщик «Зенита» Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

14 Июля 2021, 11:43,

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский госпитализирован, об этом рапортует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает источник, у 71-летнего актера диагностирована коронавирусная инфекция. Боярский заразился Covid-19 около недели назад, а последние несколько дней находится под присмотром врачей в больнице. На вопрос о своем состоянии Михаил ответил, что чувствует себя нормально.

Напомним, что «Зениту» вскоре предстоит матч за Суперкубок России против московского «Локомотива». Поединок состоится 17 июля на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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0
только не мясо!!!
14 Июля 2021, 12:01

Тысяча чертей!( Давай, старина, выздоравливай...

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