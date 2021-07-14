Старфельт сменит «Рубин» на «Селтик»

Казанский «Рубин» расстанется со шведским защитником Карлом Старфельтом. Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Новым местом работы 26-летнего футболиста станет шотландский «Селтик». Стороны договорились о переходе игрока за пять миллионов евро. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Старфельт выступал за казанский коллектив с 2019 года. В прошлом сезоне российской Премьер-лиги шведский защитник провел 29 поединков, забил три гола и получил одну желтую карточку.

По итогам минувшей кампании «Рубин» финишировал на четвертом месте в чемпионате России.