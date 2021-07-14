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Васин: «Задумывался о том, чтобы закончить с футболом»

14 Июля 2021, 10:18,

Защитник Виктор Васин, выступающий за московский ЦСКА, дал интервью российским СМИ.

«Местами казалось, что надо заканчивать - здоровье не позволяло играть. Было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом», - приводит слова 32-летнего футболиста Sport24.

Напомним, что трудовое соглашение Васина с «армейцами» рассчитано до середины 2022 года.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги защитник провел 13 поединков, отметившись двумя голевыми передачами. В пассиве Виктора две желтые карточки.

По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Васин
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