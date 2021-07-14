Heineken может стать спонсором РПЛ

У РПЛ может появиться зарубежный спонсор, об этом рапортует РБК. Новым партнером чемпионата хочет стать голландская пивоваренная компания Heineken. Партнерство станет возможным, если будет принят закон о пиве.

Источник отмечает, что контракт с Heineken будет на сумму два миллиарда рублей. Ожидается, что это сотрудничество может увеличить желание болельщиков посещать стадионы для просмотра футбольных матчей.

Ранее РФС сообщил о возможном реформировании российского футбола. Российскую Премьер-лигу могут перевести на швейцарскую систему. Предпосылками к введению реформ называют падение России в таблице коэффициентов УЕФА.