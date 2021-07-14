​ЦСКА не соглашается на условия «Милана» по Влашичу

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14 Июля 2021, 00:53,
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Авторитетный инсайдер Николо Скира опровергает информацию о том, что ЦСКА и «Милан» приблизились к договорённости по трансферу Николы Влашича. По данным журналиста, которые он опубликовал на своей страничке в «Твиттере», «Милан» предлагает следующий формат сделки по Влашичу: 5 миллионов евро за годичную аренду и пункт о возможности выкупа за 20 миллионов евро. Вариант с обязательным выкупом «россонери» не устраивает.
ЦСКА, в свою очередь, рассчитывает сразу продать Влашича, причём хочет выручить за игрока 35 миллионов евро.
Никола Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич