​ЦСКА не соглашается на условия «Милана» по Влашичу

Авторитетный инсайдер Николо Скира опровергает информацию о том, что ЦСКА и «Милан» приблизились к договорённости по трансферу Николы Влашича. По данным журналиста, которые он опубликовал на своей страничке в «Твиттере», «Милан» предлагает следующий формат сделки по Влашичу: 5 миллионов евро за годичную аренду и пункт о возможности выкупа за 20 миллионов евро. Вариант с обязательным выкупом «россонери» не устраивает.

ЦСКА, в свою очередь, рассчитывает сразу продать Влашича, причём хочет выручить за игрока 35 миллионов евро.

Никола Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года.