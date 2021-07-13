​«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику «Байера»

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13 Июля 2021, 23:14,
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«Локомотив» ведёт переговоры по хорватскому защитнику Тину Едваю, выступающему за «Байер». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Тин Едвай является игроком «Байера» с января 2015 года. За плечами у этого защитника 26 игр за сборную Хорватии. Впрочем, в главную команду своей страны с осени прошлого года Едвая не вызывали, и на чемпионат Европы он не ездил.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Тина Едвая в 3 миллиона евро.
Добавим, что первый матч нового сезона «Локомотив» проведёт уже 17 июля. В этот день в битве за Суперкубок России «железнодорожники» сразятся с «Зенитом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Байер Леверкузен, Тин Едвай