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​«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику «Байера»

13 Июля 2021, 23:14,

«Локомотив» ведёт переговоры по хорватскому защитнику Тину Едваю, выступающему за «Байер». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тин Едвай является игроком «Байера» с января 2015 года. За плечами у этого защитника 26 игр за сборную Хорватии. Впрочем, в главную команду своей страны с осени прошлого года Едвая не вызывали, и на чемпионат Европы он не ездил.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Тина Едвая в 3 миллиона евро.

Добавим, что первый матч нового сезона «Локомотив» проведёт уже 17 июля. В этот день в битве за Суперкубок России «железнодорожники» сразятся с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Байер Леверкузен, Тин Едвай
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