​«Рубин» представил три комплекта формы на сезон

|
13 Июля 2021, 22:39,
|
|
«Рубин» презентовал три комплекта формы, в которых команда будет выступать в сезоне 2021/2022. Соответствующую фотографию пресс-служба казанского клуба разместила в «Инстаграме».
Основная форма выполнена в рубиновом цвете. Альтернативными для команды Леонида Слуцкого будут зелёные и золотые цвета.
Техническим спонсором «Рубина» является компания Jako.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Рубин» в новом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом России.
Добавим, что помимо чемпионата и Кубка России «Рубин» также будет выступать в Лиге конференций.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин