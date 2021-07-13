​«Рубин» представил три комплекта формы на сезон

«Рубин» презентовал три комплекта формы, в которых команда будет выступать в сезоне 2021/2022. Соответствующую фотографию пресс-служба казанского клуба разместила в «Инстаграме».

Основная форма выполнена в рубиновом цвете. Альтернативными для команды Леонида Слуцкого будут зелёные и золотые цвета.

Техническим спонсором «Рубина» является компания Jako.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Рубин» в новом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом России.

Добавим, что помимо чемпионата и Кубка России «Рубин» также будет выступать в Лиге конференций.