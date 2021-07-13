​Лимит на легионеров в России могут заменить «налогом на роскошь»

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13 Июля 2021, 22:32,
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РФС во вторник вечером на страницах своего сайта опубликовал заявление, касающееся возможных реформ в российском футболе. Отдельно в заявлении говорится о лимите на легионеров, который по-прежнему широко обсуждаем в российском футбольном обществе.
В рамках своего масштабного исследования Hypercube установила, что российские клубы переплачивают как иностранным игрокам, так и игрокам из России. Hypercube порекомендовал убрать количественные ограничения по лимиту на легионеров, повысив таким образом уровень конкуренции между футболистами в командах.
В качестве одного из вариантов РФС называет «налог на роскошь». Суть в том, что команда, которая хочет заявить легионера, делает взнос. По итогам взносов образуется фонд, который делится в конце сезона между клубами, которые задействовали молодых игроков до 23 лет (в зависимости от игровых минут).
РФС отмечает, что никаких решений пока не принято. Это лишь рассматриваемые варианты.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: РПЛ
Вангую, федуна идея эта ))