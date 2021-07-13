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​Слуцкий: Задача «Рубина» - чемпионство

13 Июля 2021, 22:08,

Во вторник в режиме онлайн проходила встреча «Рубина» с фанатами команды. Джордже Деспотович, нападающий казанского клуба, получил вопрос о задачах «рубиновых» на следующий сезон. В ответ Деспотович заявил, что «Рубин» ставит перед собой задачу завоевать титул чемпиона России. После этого ведущий решил задать тот же вопрос рулевому команды Леониду Слуцкому. Тренер сказал, что он полностью поддерживает Деспотовича.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Рубин» финишировал на четвёртой позиции, что позволило команде завоевать билет в Лигу конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
13 Июля 2021, 23:01

Ну, чемпионство - это слишком, но с таким настроем и надо выходить на поле! Тогда и море будет по колено, а удача на поле может и улыбнуться когда-нибудь.

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