​Слуцкий: Задача «Рубина» - чемпионство

Во вторник в режиме онлайн проходила встреча «Рубина» с фанатами команды. Джордже Деспотович, нападающий казанского клуба, получил вопрос о задачах «рубиновых» на следующий сезон. В ответ Деспотович заявил, что «Рубин» ставит перед собой задачу завоевать титул чемпиона России. После этого ведущий решил задать тот же вопрос рулевому команды Леониду Слуцкому. Тренер сказал, что он полностью поддерживает Деспотовича.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Рубин» финишировал на четвёртой позиции, что позволило команде завоевать билет в Лигу конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА.