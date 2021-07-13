​«Зенит» разминался под гимн Италии

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13 Июля 2021, 21:42,
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Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала весьма интересное видео. Во вторник команда проводила разминку под гимн Италии. Судя по сообщению питерского клуба, инициатором в выборе мелодии выступил итальянский тренер «сине-бело-голубых» по физической подготовке Иван Карминати.
Очевидно, представитель тренерского штаба «Зенита» очень рад успеху национальной сборной своей страны на чемпионате Европы. Как известно, в финале континентального футбольного форума «скуадра адзурра» переиграла Англию в серии одиннадцатиметровых ударов.
Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию pic.twitter.com/a6kbXO1ls4— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 13, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит