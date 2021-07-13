​«Зенит» разминался под гимн Италии

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала весьма интересное видео. Во вторник команда проводила разминку под гимн Италии. Судя по сообщению питерского клуба, инициатором в выборе мелодии выступил итальянский тренер «сине-бело-голубых» по физической подготовке Иван Карминати.

Очевидно, представитель тренерского штаба «Зенита» очень рад успеху национальной сборной своей страны на чемпионате Европы. Как известно, в финале континентального футбольного форума «скуадра адзурра» переиграла Англию в серии одиннадцатиметровых ударов.