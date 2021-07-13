ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​РФС сделал заявление по поводу реформ в футболе и показал презентацию

13 Июля 2021, 21:24,

Во вторник в СМИ активно появлялась информация о проекте реформ российского футбола на всех уровнях. К вечеру РФС опубликовал официальное заявление на этот счёт. В Союзе заявили, что с апреля голландская компания Hypercube, которая поспособствовала успешным реформам в футбольных лигах разных стран, проделала очень масштабную работу и предложила ряд вариантов.

Отвечая на вопрос, зачем нужны реформы, РФС отмечает, что российский футбол в экономическом смысле переживает стагнацию, а в спортивном смысле ситуация ещё хуже. Согласно прогнозу, при сохранении текущей тенденции, Россия может опуститься на 21 место в таблице коэффициентов УЕФА уже через три года.

РФС отмечает важность повышения количества матчей между прямыми конкурентами и избавления от матчей, которые в турнирном плане ничего не значат.

Также РФС разместил ссылку на подробное описание предлагаемых форматов проведения чемпионата РПЛ с разбором их плюсов и минусов.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
superzina
13 Июля 2021, 22:05

Разговоры о лимите видимо порядком надоели/приелись и вот
сейчас вместо решения действительно важных ,фундоментальных , вопросов , обсуждение вопроса как "расставить кровати."

0
sierge
13 Июля 2021, 22:26

Тут скорее басня Крылова вы друзья как ни садитесь…

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола