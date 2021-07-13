​РФС сделал заявление по поводу реформ в футболе и показал презентацию

Во вторник в СМИ активно появлялась информация о проекте реформ российского футбола на всех уровнях. К вечеру РФС опубликовал официальное заявление на этот счёт. В Союзе заявили, что с апреля голландская компания Hypercube, которая поспособствовала успешным реформам в футбольных лигах разных стран, проделала очень масштабную работу и предложила ряд вариантов.

Отвечая на вопрос, зачем нужны реформы, РФС отмечает, что российский футбол в экономическом смысле переживает стагнацию, а в спортивном смысле ситуация ещё хуже. Согласно прогнозу, при сохранении текущей тенденции, Россия может опуститься на 21 место в таблице коэффициентов УЕФА уже через три года.

РФС отмечает важность повышения количества матчей между прямыми конкурентами и избавления от матчей, которые в турнирном плане ничего не значат.

Также РФС разместил ссылку на подробное описание предлагаемых форматов проведения чемпионата РПЛ с разбором их плюсов и минусов.