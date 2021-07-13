​ЦСКА победно завершил австрийский сбор

Во вторник ЦСКА проводил заключительный контрольный поединок на австрийском сборе. Команда Алексея Березуцкого переиграла словацкий «Злате Моравце» с результатом 2:0. Московские «армейцы» организовали по голу в каждом из таймов. На 40-й минуте отличился Иван Обляков, а на 65-й – Чидера Эджуке.

Первый официальный матч сезона 2021/2022 ЦСКА будет проводить в воскресенье, 25 июля. В этот день команда Алексея Березуцкого на своём поле сыграет против «Уфы» в рамках первого тура РПЛ.

Напомним, что ЦСКА впервые за 20 лет не будет представлять Россию в еврокубках. В прошлом чемпионате «армейцы» заняли только 6 место в РПЛ.