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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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​ЦСКА победно завершил австрийский сбор

13 Июля 2021, 21:12,

Во вторник ЦСКА проводил заключительный контрольный поединок на австрийском сборе. Команда Алексея Березуцкого переиграла словацкий «Злате Моравце» с результатом 2:0. Московские «армейцы» организовали по голу в каждом из таймов. На 40-й минуте отличился Иван Обляков, а на 65-й – Чидера Эджуке.

Первый официальный матч сезона 2021/2022 ЦСКА будет проводить в воскресенье, 25 июля. В этот день команда Алексея Березуцкого на своём поле сыграет против «Уфы» в рамках первого тура РПЛ.

Напомним, что ЦСКА впервые за 20 лет не будет представлять Россию в еврокубках. В прошлом чемпионате «армейцы» заняли только 6 место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Иван Обляков, Чидера Эджуке
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