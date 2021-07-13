​«Зенит» отправил 18-летнего хавбека в «Шальке»

18-летний полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов будет обрастать мышцами в «Шальке 04». Питерский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о переходе воспитанника в гельзенкирхенский клуб на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2021/2022.

Ярослав Михайлов выступал в Молодёжной лиге и ЮФЛ. За основной состав «Зенита» полузащитник ещё не дебютировал. На просмотр в «Шальке 04» молодой хавбек отправился в июне.

Стоит добавить, что «Шальке 04» по итогам прошлого сезона понизился в классе и теперь будет выступать во второй Бундеслиге.