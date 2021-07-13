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​Салихова – о проблемах «Нижнего Новгорода»: «Зачем ещё один дотационный клуб?»

13 Июля 2021, 20:19,

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на информацию о том, что у дебютанта РПЛ «Нижнего Новгорода» имеются проблемы с финансированием.

«Ещё один дотационный клуб. Зачем?» - вопрошает Салихова в своём телеграм-канале.

В следующей публикации Зарема Салихова отметила, что из года в год в элитном дивизионе России появляется финансового неблагополучный клуб. Салихова считает, что Россия отстала от инновационного футбола не на 20, а на целых 30 лет.

Напомним, что в прошлом сезоне серьёзнейшие проблемы с финансами испытывал «Тамбов». Клуб с трудом остался на футбольной карте зимой, но состав команды пришлось собирать, по сути, заново, и команда ожидаемо проиграла все без исключения матчи второй части сезона.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Нижний Новгород, Зарема Салихова
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