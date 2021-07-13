Ловрен вернулся к тренировкам с «Зенитом»

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13 Июля 2021, 19:16,
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен вышел из отпуска и вернулся к тренировкам с командой, передаёт пресс-служба питерского клуба.
«С возвращениям, Деян», - говорится в сообщении клуба в «Твиттере».
Напомним, что Ловрен выступал на Евро-2020 в составе сборной Хорватии. Вместе с командой он добрался до матча 1/8 финала, в котором хорваты уступили сборной Испании со счетом 3:5. Сам 32-летний защитник на турнире принял участие в двух матчах.
Ловрен стал игроком «Зенита» в 2020 году, перейдя из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. За питерский клуб он провёл 28 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также в составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Деян Ловрен