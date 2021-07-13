Вдова футболиста «Локомотива» госпитализирована с маленьким сыном в тяжелом состоянии

Вдова экс-игрока московского «Локомотива» Анна Самохвалова сообщила в своем «Инстаграме», что ее с трехлетним сыном Артёмом госпитализируют.

В сообщении в социальной сети Анна Самохвалова написала, что сын Артём пребывает в тяжелом состоянии. Также Анна отметила, что в настоящий момент ни с кем общаться возможности не имеет.

О смерти Иннокентия Самохвалова стало известно 20 апреля 2020 года. Игроку стало плохо во время пробежки. Игрок являлся воспитанником «Локомотива», а до 2020 года играл за разные клубы низших дивизионов российского футбола.