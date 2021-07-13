«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Влашича

Переговоры по трансферу полузащитника Николы Влашича между ЦСКА и «Миланом» находятся на завершающем этапе, передаёт журналист Экрем Конур. Он заявил, что миланцам удалось договориться с московским клубом.

Как сообщает источник, Влашич перейдёт в «Милан» на правах аренды с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Ожидается, что хорват в ближайшее время прибудет в Италию для подписания контракта.

Напомним, что Влашич стал игроком ЦСКА в 2019 году, перейдя из «Эвертона» за 15 миллионов евро. В составе московского клуба он сыграл 103 матча, в которых забил 33 гола и отдал 20 результативных передач.