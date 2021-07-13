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«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Влашича

13 Июля 2021, 18:25,

Переговоры по трансферу полузащитника Николы Влашича между ЦСКА и «Миланом» находятся на завершающем этапе, передаёт журналист Экрем Конур. Он заявил, что миланцам удалось договориться с московским клубом.

Как сообщает источник, Влашич перейдёт в «Милан» на правах аренды с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Ожидается, что хорват в ближайшее время прибудет в Италию для подписания контракта.

Напомним, что Влашич стал игроком ЦСКА в 2019 году, перейдя из «Эвертона» за 15 миллионов евро. В составе московского клуба он сыграл 103 матча, в которых забил 33 гола и отдал 20 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
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Комментарии (2)
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superzina
13 Июля 2021, 19:04

Быстро и почти не торгуясь .
Да , такое иногда бывает .
Упустили Хакан Чалханоглу в Интер как СА . (а до того как СА Джанлуиджи Доннарумму)
Общий трансферный баланс -45,60 млн €
И срочно понадобился Атпз . И в аренду .
Вот и срастается с Влашичем . Большая удача для всех . Для Влашича . Для Милана . И даже для ЦСКА ,т.к. как показало окончание сезона , мотивацию играть в РПЛ Влашич потерял .

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