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Агент Юрановича отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака»

13 Июля 2021, 17:24,

Защитника «Легии» Йосипа Юрановича в «Спартаке», скорее всего, не будет. Об этом заявил его агент Хусейн Альгааод, который отметил, что футболист сейчас «не думает о переходе».

«Йосип провёл отличный сезон и я не удивлён, что им начали интересоваться другие клубы. Но если говорить о командах, о которых вы спрашиваете, то это слухи и не более того. Йосип сейчас не думает о переходе и намерен помочь своему нынешнему клубу хорошо выступить на международной арене», - цитирует агента польский портал Sportowe Fakty.

Напомним, что контракт хорвата с «Легией» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в чемпионате Польши, в которых он забил один гол и восемь раз ассистировал партнерам.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет также «Фиорентина».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021
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