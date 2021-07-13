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«Краснодар» интересуется форвардом «Специи» Нзоле

13 Июля 2021, 16:10,

Нападающий «Специи» М'Бала Нзола может продолжить карьеру в чемпионате России, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что игрок попал в сферу интересов «Краснодара».

Как сообщает источник, руководство российского клуба уже сделало запрос по поводу возможного трансфера. Действующий контракт игрока сборной Анголы со «Специей» действует до июня 2023 года. Ранее футболист выступал за итальянские «Виртус Франкавилла», «Карпи» и «Трапани».

Нзола стал игроком «Специи» в 2020 году, перейдя в клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в Серии А, в которых он забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что ранее «Специю» возглавил бывший игрок сборной Италии Тьяго Мотта.

 

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Специя, М-Бала Нзола
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