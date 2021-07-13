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Андронов рассказал, как Кьеллини мог оказаться в клубе РПЛ

13 Июля 2021, 15:00,

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини мог стать игроком московского ЦСКА в 2003 году. Об этом сообщил спортивный комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале.

«Мало кто знает, но в 2003 году Кьеллини мог перейти в чемпионат России. Тогда к нему проявлял интерес тренер ЦСКА Валерий Газзаев, который очень любил защитников с такими данными. Я собирал досье по нему, готовил профайлы. Он стал чемпионом Европы U19, но на клубном уровне никак не мог проявить себя. В итоге у ЦСКА что-то не получилось, а Кьеллини оказался в «Фиорентине», - написал Андронов.

Напомним, что в 2004 году Кьеллини перешёл из «Ливорно» в «Фиорентину» за 6,5 миллионов евро. Спустя год он стал игроком «Ювентуса». Сейчас защитник находится без клуба, однако в ближайшее время должен подписать новый контракт с туринцами.

Также Кьеллини является капитаном сборной Италии, вместе с которой стал чемпионом Европы.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Ювентус, Сборная Италии, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
13 Июля 2021, 16:40
Если бы Андронов не бухал, а Кьелини наоборот набухался бы, то то это было бы просто сном))
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