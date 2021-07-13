Президент «Ростова» выступил против реформирования футбольных лиг России

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13 Июля 2021, 14:52,
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Президент «Ростова» выступил против реформирования российских футбольных лиг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, что в клубе выступают за действующую систему проведения чемпионата. Арутюнянц отметил, что все европейские чемпионаты проводятся по круговой системе, а европейские клубы хорошо выступают в еврокубках.
По мнению Арутюнянца, реформа с переходом на «швейцарскую» систему может привести к снижению заинтересованности чемпионатом в регионах России.
Напомним, ранее стало известно, что российские футбольные лиги будут реформированы, начиная с сезона 2024-25. Некоторые клубы уже выступили с заявлениями по поводу реформы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ростов, РПЛ, Арташес Арутюнянц