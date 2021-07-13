Президент «Ростова» выступил против реформирования футбольных лиг России

Президент «Ростова» выступил против реформирования российских футбольных лиг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, что в клубе выступают за действующую систему проведения чемпионата. Арутюнянц отметил, что все европейские чемпионаты проводятся по круговой системе, а европейские клубы хорошо выступают в еврокубках.

По мнению Арутюнянца, реформа с переходом на «швейцарскую» систему может привести к снижению заинтересованности чемпионатом в регионах России.

Напомним, ранее стало известно, что российские футбольные лиги будут реформированы, начиная с сезона 2024-25. Некоторые клубы уже выступили с заявлениями по поводу реформы.