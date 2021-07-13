Уткин: «Отстаньте от Дзюбы, его слова о Манчини справедливы»

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини стала победителем чемпионата Европы - 2020. В решающем матче на «Уэмбли» итальянцы одолели Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

После этого триумфа многие вспомнили критические высказывания нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о 57-летнем специалисте. Форвард сказал, что Роберто - бизнесмен, а не тренер.

За игрока заступился блогер Василий Уткин, написав следующее в своем телеграм-канале: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт».

Манчини занимал пост главного тренера «сине-бело-голубых» в сезоне-2017/2018. Под его руководством команда заняла лишь пятое место в РПЛ.