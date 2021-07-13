Акинфеев отреагировал на переход Лунёва в «Байер»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на переход вратаря Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

«Для него этот переход - очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки», - рассказал Акинфеев в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.

Напомним, что Лунёв защищал цвета петербургского «Зенита» с 2017 года. В конце июня его контракт с «сине-бело-голубыми» истек.

29-летний вратарь перебрался в «Байер» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2023 года.