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Акинфеев отреагировал на переход Лунёва в «Байер»

13 Июля 2021, 09:36,

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на переход вратаря Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

«Для него этот переход - очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки», - рассказал Акинфеев в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.

Напомним, что Лунёв защищал цвета петербургского «Зенита» с 2017 года. В конце июня его контракт с «сине-бело-голубыми» истек.

29-летний вратарь перебрался в «Байер» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Акинфеев, Андрей Лунёв
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