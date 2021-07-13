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​Салихова раскритиковала «Спартак» за перепалку с «Зенитом»

13 Июля 2021, 00:35,

«Спартак» и «Зенит» устроили настоящую перепалку, в которой боевыми единицами стали англоязычные странички клубов в «Твиттере». Зарема Салихова, являющаяся супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала медиаслужбу «красно-белых».

«Очень смешно спартаковскому «Твиттеру» прыгать на «Зенит» так откровенно. Понимаю после победы потроллить, или победа над «фармом» так окрылила?» - написала Салихова в своём телеграм-канале, сравнив авторов «уколов» в адрес «Зенита» со школьниками.

Также Салихова отметила, что она не является официальным лицом клуба, поэтому вправе выражать своё мнение как обычный болельщик.  

Ближайший матч «Спартак» проведёт 14 июля против «Рубина» во втором туре предсезонного Кубка Париматч Премьер.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Зарема Салихова
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