​Малком решил сменить игровой номер

«Зенит» уже внёс в заявку на сезон некоторых игроков, чьи данные появились на страничке клуба на сайте Премьер-лиги России. Интересно, что Малком заявлен под номером 10, хотя раньше он выступал за «сине-бело-голубых» под номером 8.

Возможно, Малком надеется, что смена номера поможет ему по-настоящему раскрыться в питерском клубе. За два сезона после перехода из «Барселоны» Малком так и не оправдал ожиданий. Питерский клуб регулярно критикуют за этот трансфер, учитывая вложенные 40 миллионов евро.

В настоящий момент «Зенит» готовится к битве за Суперкубок против «Локомотива», которая пройдёт 17 июля.