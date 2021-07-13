​Малком решил сменить игровой номер

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13 Июля 2021, 00:24,
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«Зенит» уже внёс в заявку на сезон некоторых игроков, чьи данные появились на страничке клуба на сайте Премьер-лиги России. Интересно, что Малком заявлен под номером 10, хотя раньше он выступал за «сине-бело-голубых» под номером 8.
Возможно, Малком надеется, что смена номера поможет ему по-настоящему раскрыться в питерском клубе. За два сезона после перехода из «Барселоны» Малком так и не оправдал ожиданий. Питерский клуб регулярно критикуют за этот трансфер, учитывая вложенные 40 миллионов евро.
В настоящий момент «Зенит» готовится к битве за Суперкубок против «Локомотива», которая пройдёт 17 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Малком