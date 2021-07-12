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Влашич согласился на переход в «Милан»

12 Июля 2021, 23:17,

Хорватский нападающий московского ЦСКА Никола Влашич дал своё согласие на переход в итальянский «Милан». Об этом сообщает итальянский журналист Марко Рамиккья.

По данным Раммикьи, переговоры «Милана» и Влашича были возобновлены неделю назад, и сам игрок уже дал согласие на переход, однако договориться о сумме трансфера «Милану» с ЦСКА пока не удаётся.

Никола Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 26 игр, и отметился 11 голами и 5 голевыми пасами. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
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