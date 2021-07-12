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Кузяев рассказал о целях «Зенита» на следующий сезон

12 Июля 2021, 22:14,

Полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев в интервью Sport24 высказался о целях клуба на новый сезон.

По словам футболиста, цели у клуба на следующий сезон, как всегда, самые высокие: команда поборется за чемпионский титул во внутреннем чемпионате, а также за Кубок России. Кузяев также отметил, что надеется лучше выступить с командой в Лиге чемпионов. Но ближайшая цель «Зенита», по словам Кузяева, - Суперкубок России.

Далер Кузяев присоединился к «Зениту» в 2017 году. Контракт игрока истекает летом 2023 года. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет 8 миллионов евро.

«Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет 17 июля и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Далер Кузяев
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