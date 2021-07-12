Агент Паломино из «Аталанты»: «Готовы рассмотреть предложение из РПЛ»

Агент Марсело Пуссо, который представляет интересы защитника «Аталанты» Хосе Паломино, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в РПЛ. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Краснодар».

«Аталанта» сейчас не намерена отпускать своих футболистов, однако стоящее предложение заставило бы её задуматься. Мы не против рассмотреть предложение из РПЛ, однако на данный момент к нам никто не обращался», - цитирует Пуссо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 31-летний Паломино перешёл в «Аталанту» из болгарского «Лудогорца» в 2017 году почти за пять миллионов евро. В составе команды из Бергамо он провёл 157 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.