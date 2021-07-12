Шварц прокомментировал игру московского «Динамо» против пражской «Спарты»

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12 Июля 2021, 21:13,
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Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц в интервью пресс-службе клуба поделился мнением об игре своих подопечных в товарищеском матче против «Спарты» из Праги.
Московское «Динамо» сыграло со «Спартой» вничью (2:2), дубль в составе «москвичей» оформил Константин Тюкавин.
По словам тренера, голы нападающего Тюкавина в первом тайме – это именно то, что команда наигрывала на тренировках. Тем не менее, тренеру больше понравилась игра команды во втором тайме: по мнению Шварца, игроки после перерыва играли более агрессивно.
Также тренер отметил, что главной задачей команды на этот матч было предоставление всем футболистам игровой практики.
В РПЛ московское «Динамо» стартует матчем против «Ростова» 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Динамо Москва, Спарта Прага, Сандро Шварц, Константин Тюкавин