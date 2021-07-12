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«Зенит» интересуется полузащитником сборной Перу Йотуном

12 Июля 2021, 20:47,

«Зенит» сделал предложение полузащитнику сборной Перу Йошимару Йотуну, передаёт ESPN. Футболист сейчас находится без клуба, поэтому может достаться чемпионам России бесплатно.

Помимо «Зенита», футболистом интересуется также два клуба из Испании и один из Бразилии. Последним клубом в карьере Йотуна был мексиканский «Крус Асуль», за который он играл с 2019 года. Ранее в Европе он выступал за шведский «Мальме».

В составе «Крус Асуля» перуанец провёл 83 игры, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

Также Йотун выступал в составе сборной Перу на Кубке Америки, вместе с которой дошёл до полуфинала и занял четвертое место. На турнире он сыграл семь матчей, забил два гола и один раз ассистировал партнеру.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Йошимар Йотун
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Июля 2021, 21:10

Странно... Такой хороший футболист и без клуба? Шило на мыло опять от Зенита в плане ротации, похоже. Если бы скауты его просматривали, давно бы какие-то топ-клубы к нему вышли, если что-то стоящее. Тем более, свободный агент. А так, вероятно, игрок одного турнира! И очередной дармоед в российском чемпионате в недалёком будущем.

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