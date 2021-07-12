«Зенит» интересуется полузащитником сборной Перу Йотуном

«Зенит» сделал предложение полузащитнику сборной Перу Йошимару Йотуну, передаёт ESPN. Футболист сейчас находится без клуба, поэтому может достаться чемпионам России бесплатно.

Помимо «Зенита», футболистом интересуется также два клуба из Испании и один из Бразилии. Последним клубом в карьере Йотуна был мексиканский «Крус Асуль», за который он играл с 2019 года. Ранее в Европе он выступал за шведский «Мальме».

В составе «Крус Асуля» перуанец провёл 83 игры, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

Также Йотун выступал в составе сборной Перу на Кубке Америки, вместе с которой дошёл до полуфинала и занял четвертое место. На турнире он сыграл семь матчей, забил два гола и один раз ассистировал партнеру.