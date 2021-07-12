​Витория не видит Глушенкова в «Спартаке»

Новый рулевой «Спартака» Руй Витория не видит полузащитника Максима Глушенкова футболистом своей команды. Как сообщает «Спорт-Экспресс», португальский специалист не рассчитывает на Глушенкова, поэтому 21-летний футболист летом может сменить клубную прописку. Интерес к Максиму проявляют «Химки», за которые футболист выступал во второй части сезона 2020/2021 на правах аренды.

Отметим, что в составе «Химок» Максим Глушенков провёл шесть матчей, в которых отметился двумя результативными ударами.

«Спартак» свой первый матч в новом сезоне проведёт в субботу, 24 июля. В этот день команда Руя Витории сыграет против «Рубина» на выезде.