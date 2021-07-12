​Иосифов стал игроком «Вильярреала»

Испанский «Вильярреал» посредством своего официального сайта объявил о подписании пятилетнего контракта с Никитой Иосифовым. Речь идёт о 20-летнем вингере, который успел провести 89 минут в шести различных матчах основной команды московского «Локомотива». Он перебрался в стан «подводников» в статусе свободного агента по истечению срока контракта с «железнодорожниками».

В новом сезоне Никита Иосифов будет играть за резервную команду «Вильярреала», о чём сообщил клуб.

Стоит сказать, что об интересе к Никите Иосифову со стороны «Вильярреала» сообщалось ещё весной.