​Иосифов стал игроком «Вильярреала»

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12 Июля 2021, 19:16,
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Испанский «Вильярреал» посредством своего официального сайта объявил о подписании пятилетнего контракта с Никитой Иосифовым. Речь идёт о 20-летнем вингере, который успел провести 89 минут в шести различных матчах основной команды московского «Локомотива». Он перебрался в стан «подводников» в статусе свободного агента по истечению срока контракта с «железнодорожниками».
В новом сезоне Никита Иосифов будет играть за резервную команду «Вильярреала», о чём сообщил клуб.
Стоит сказать, что об интересе к Никите Иосифову со стороны «Вильярреала» сообщалось ещё весной.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Вильярреал, Трансферы футбола - лето 2021, Никита Иосифов
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.