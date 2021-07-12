​«Спартак» - «Зениту»: «Мы становились чемпионами 22 раза, вам не понять»

Между пресс-службами «Спартака» и «Зенита» в лице англоязычных страниц клубов в «Твиттере» разгорелся спор. Он коснулся сезона 2017/2018, когда питерский клуб тренировал Роберто Манчини, который накануне привёл сборную Италии к победе на Евро-2020.

«Спартак» напомнил о матче, в котором «красно-белые» обыграли «Зенит» Роберто Манчини со счётом 3:1. Питерцы в ответ предложили вспомнить игру первого круга того сезона, когда они выиграли 5:1.

Далее «Спартак» напомнил «Зениту», что в том сезоне 2017/2018 питерцы заняли только пятое место в чемпионате. «Зенит» в ответ поздравил «Спартак» с тем, что четыре года назад «красно-белые» смогли их опередить в таблице.

«Мы становились чемпионами 22 раза. Вам не понять, у вас аккаунтов в «Твиттере» больше, чем трофеев», - говорится в очередном сообщении «Спартака».