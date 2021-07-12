​«Зениту» интересен Йотун

Один из лучших футболистов сборной Перу на Кубке Америки полузащитник Йошимар Йотун интересен «Зениту». Об этом сообщает ESPN. По данным источника, интерес к 31-летнему футболисту также проявляют два клуба из Испании и один клуб из Бразилии.

На завершившемся на выходных Кубке Америки Йошимар Йотун провёл на поле 616 игровых минут из 630 возможных. На счету полузащитника два забитых гола и один результативный пас на партнёра.

Йошимар Йотун выступает за мексиканский «Крус Асуль». Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 2,5 миллиона евро.