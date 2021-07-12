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​«Зениту» интересен Йотун

12 Июля 2021, 16:27,

Один из лучших футболистов сборной Перу на Кубке Америки полузащитник Йошимар Йотун интересен «Зениту». Об этом сообщает ESPN. По данным источника, интерес к 31-летнему футболисту также проявляют два клуба из Испании и один клуб из Бразилии.

На завершившемся на выходных Кубке Америки Йошимар Йотун провёл на поле 616 игровых минут из 630 возможных. На счету полузащитника два забитых гола и один результативный пас на партнёра.

Йошимар Йотун выступает за мексиканский «Крус Асуль». Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Крус Асуль, Йошимар Йотун
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Комментарии (1)
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1
HG2017
12 Июля 2021, 16:37

Уже народ с Йотунхейма набирают ))

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