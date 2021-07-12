​«Ростов» обыграл «Локомотив» на сборах

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12 Июля 2021, 14:37,
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В понедельник днём на австрийских сборах проходил контрольный матч между двумя представителями Премьер-лиги России – «Локомотивом» и «Ростовом». «Жёлто-синие» отпраздновали победу со счётом 2:1. Голы в составе ростовчан забили Николай Комличенко и Роман Тугарев. За «железнодорожников» гол престижа в концовке провёл Максим Петров.
Следующий матч «Локомотива» будет официальным. Уже в субботу, 17 июля, в Калининграде команда Марко Николича сразится с «Зенитом» в поединке за Суперкубок страны.
«Ростов», в свою очередь, первый официальный матч сезона 2021/2022 будет проводить 23 июля против «Динамо» в чемпионате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ростов