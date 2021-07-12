​«Милан» продолжает переговоры по Влашичу

«Милан» продолжает переговоры по хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. Как сообщает Milan News со ссылкой на итальянский Sky, стоимость трансфера хорвата может составить 25 миллионов евро. «Россонери» хотят взять Влашича в аренду с правом выкупа. Рассматривается возможность сделать пункт о выкупе обязательным.

Ранее появлялась информация о том, что ЦСКА хочет выручить за Николу Влашича 35 миллионов евро, а «Милан» пытается снизить цену.

23-летний Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. «Армейцы» сначала арендовали хорвата у «Эвертона», а затем и выкупили трансфер игрока.