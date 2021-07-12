РФС расширил заявку клубов РПЛ

Российский футбольный союз расширил заявку клубов РПЛ на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Стало известно, что на сезон-2021/2022 участники Премьер-лиги могут заявить до 28 футболистов. В их число могут быть включены восемь игроков с иностранным паспортом.

Также отмечается, что в заявках клубов должны находиться не менее шести воспитанников. Если это условие не будет соблюдено, то заявка уменьшится до 22 игроков.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует в пятницу, 23 июля, поединком между «Ростовом» и московским «Динамо».