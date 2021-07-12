Витория меняет «Спартак», но какой будет команда – ещё не совсем понятно

В воскресенье «Спартак» провёл первую игру на «Открытие Банк Арена» под руководством Руя Витории. «Красно-белые» легко разгромили «Сочи» со счётом 4:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об увиденном.

Наблюдать за «Спартаком» всегда интересно, а сейчас, в период перестройки, интереснее вдвойне. Тем более что соперником по Кубку Париматч Премьер был «Сочи», который уже через 11 дней стартует в отборе к Лиге конференций. Так что у «красно-белых» был хороший соперник по этому товарищескому матчу. В контрольной игре счёт не имеет значения, хотя уверенная победа может прибавить «Спартаку» уверенности в своих силах. Однако интереснее было по этой встрече понаблюдать за идеями Руя Витории.

Прежде всего, очевидно, что «Спартак» возвращается к схеме с четырьмя защитниками. Руй Витория не использует формацию с тремя центральными оборонцами. В этой связи меняется роль крайних защитников. В частности, Айртон намного реже подключался к атакам в игре против «Сочи», что, конечно, может слегка обеднить действия бразильца. Говорить о действиях обороны в прошедшем матче нечего: южане толком не проверяли ни связку Жиго – Гапонов в первом тайме, ни Джикию – Кутепова – во втором.

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Высвободившегося игрока Руй Витория отправил в атаку. По сути, «Спартак» играл по расстановке 4-2-3-1, правда, говорить с уверенностью, что именно это будет основным вариантом, не стоит. Португалец всё ещё очень ограничен в выборе нападающих: Соболев только недавно приехал, Ларссон пока недоступен, Понсе уехал в олимпийскую сборную. В итоге Руй Витория просто вынужден был играть в одного форварда Мелкадзе, который совсем не убедил. Возможно, когда все игроки группы атаки (ещё и Промес) будут в сборе, Руй Витория что-то изменит в атакующей линии.

Очевидно, что португалец рассчитывает на Зелимхана Бакаева, но не до конца определился с его местом на поле. Хавбек первый тайм сыграл на правом фланге, второй – в центре. Бакаев лучше действовал именно до перерыва, так что, возможно, его стоит вернуть именно туда на постоянную основу. Приятным открытием матча с «Сочи» стал Игнатов. Мы помним, как ещё Массимо Каррера его использовал в центральной зоне. Однако Витория его видит именно в роли «десятки», и, кажется, Игнатов на этом месте ощущает себя уверенно. Особенно поразил его финт против Адамова в штрафной, когда молодой полузащитник хладнокровно отправил голкипера «в буфет». Игнатов показал себя в роли «десятки» лучше Бакаева, но опять же не стоит раньше времени делать далеко идущие выводы. С другой стороны, Руй Витория умеет работать с молодёжью, а это вселяет надежду.

В целом «Спартак» старался действовать, делая ставку не столько на скорость, сколько на игру в пас. «Красно-белые» комбинировали и играли интересно. Правда, три из четырёх гола были забиты ударами не из очевидных позиций. В ближайших матчах особенно интересно будет последить за тем, продолжат ли спартаковцы бить с линии штрафной и дальше, есть ли в этом установка, или это просто было стечением обстоятельств. В то же время гол Мирзова после роскошной передачи Бакаева, промах Мирзова после паса от Игнатова смотрелись как атаки очень привлекательно.

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Правда, даже матч с «Сочи» показал слабые места этого «Спартака». У команды нет опорного полузащитника и в более атакующей формации, чем было в предыдущем сезоне, это может стать проблемой. Разница между Мирзовым слева и Бакаевым справа очень бросилась в глаза. Пожалуй, после возвращения Промес займёт место Ризиуна на бровке, и тому вновь придётся думать о том, где продолжить карьеру. Есть вопросы и по правому защитнику – выбор между Рассказовым и Ещенко вселяет тревогу. Мозеса же Руй Витория видит скорее в роли атакующего игрока. Правда, пока Павел Маслов травмирован, возможно, именно его мы и увидим справа.

Матч против «Сочи» оставил впечатление, что команда находится в хорошей форме, прежде всего психологической. «Спартак» явно будет играть иначе, чем это было при Тедеско. Однако делать выводы о том, как конкретно будут выглядеть «красно-белые», рановато. Для этого надо дождаться, когда Руй Витория сможет рассчитывать на всех игроков основы.